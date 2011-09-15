〔中国汽车〕奇瑞与日本富士重工合资计划或将无法获批--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月15日电---上海证券报周四报导,因不符合中国相关产业政策,中国奇瑞汽车和日本富士重工(7270.T)中国合资生产斯巴鲁汽车的计划或将无法获批.
报导引述富士重工的高管称,公司与奇瑞汽车的合资计划将被拒绝.另据知情人士透露,因丰田汽车(7203.T)持有富士重工16.5%的股份,是富士重工最大股东和实际控制方.而丰田目前在中国已经和广汽集团(2238.HK)和中国一汽集团有建合资企业.
根据中国现行政策,同一家外商可在国内建立两家(含两家)以下生产同类整车产品的合资企业,该项合资不符合相关规定,故中国主管部门无法批准.
报导还援引业内人士指出,在符合中国汽车产业发展政策的条件下,斯巴鲁国产的唯一办法是利用丰田汽车在中国的合资渠道,即借道一汽丰田或广汽丰田进行国产.但目前富士重工单飞欲望较强烈,因此一直未寻找这一国产途径.
知情人士此前透露,日本富士重工已经与中国奇瑞原则上达成协议,将在中国东北地区生产斯巴鲁汽车.奇瑞汽车是中国最大独立汽车生产商.[ID:nCN1059596](完)
--发稿 边竞; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。