〔中国汽车〕奇瑞与日本富士重工合资计划或将无法获批--报载

路透上海9月15日电---上海证券报周四报导,因不符合中国相关产业政策,中国奇瑞汽车和日本富士重工(7270.T)中国合资生产斯巴鲁汽车的计划或将无法获批.

报导引述富士重工的高管称,公司与奇瑞汽车的合资计划将被拒绝.另据知情人士透露,因丰田汽车(7203.T)持有富士重工16.5%的股份,是富士重工最大股东和实际控制方.而丰田目前在中国已经和广汽集团(2238.HK)和中国一汽集团有建合资企业.

根据中国现行政策,同一家外商可在国内建立两家(含两家)以下生产同类整车产品的合资企业,该项合资不符合相关规定,故中国主管部门无法批准.

报导还援引业内人士指出,在符合中国汽车产业发展政策的条件下,斯巴鲁国产的唯一办法是利用丰田汽车在中国的合资渠道,即借道一汽丰田或广汽丰田进行国产.但目前富士重工单飞欲望较强烈,因此一直未寻找这一国产途径.

知情人士此前透露,日本富士重工已经与中国奇瑞原则上达成协议,将在中国东北地区生产斯巴鲁汽车.奇瑞汽车是中国最大独立汽车生产商.[ID:nCN1059596](完)