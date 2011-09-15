〔路透调查〕新西兰央行料维持利率至明年初,下月加息机率不大

路透惠灵顿9月15日电---根据一项周四公布的路透调查,新西兰央行料将推迟加息至明年,但可能会继续推进紧缩措施对抗国内通胀压力上涨.

稍早新西兰央行把指标维持在相当于2.5%的纪录低点,称因为全球经济前景低迷并充满不确定性,但该央行重申,如果全球经济环境对新西兰的影响不大,它希望开始收紧货币政策.

该行的决定和原因已为分析师所预料,分析师也调降了其重启加息的预期.

"由于对欧债危机升级的担忧主导了新西兰央行的政策前景,目前我们预期该行在明年3月之前可能维持指标利率不变,"ASB Bank分析师Christina Leung表示.她预测首次加息可能在明年3月,为加息50个基点.

"此後,我们预测仍会以25个基点的速度加息,直至指标利率达到4%的高点."

路透在新西兰央行最新的政策声明公布之後对14位分析师进行了调查,其中有八位预计首次加息会在2012年的1-6月之间,有五位受访者预计会在今年的12月.

上周调查的18位分析师中有九位预计会在今年12月加息,仅有四位预计会在2012年上半年的某个时段.

分析师预计2.5%的利率将会维持到年底,并在明年第一季度升至3%,在2012年中期升至3.5%.

仅有一位分析师预测新西兰央行会在10月27日的会议上加息,金融市场的价格暗示下月加息25个基点的机率仅为10%.不过对未来12个月政策收缩幅度的预期变化不大,为46个基点.(完)