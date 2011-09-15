〔路透调查〕新西兰央行料维持利率至明年初,下月加息机率不大

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿9月15日电---根据一项周四公布的路透调查,新西兰央行料将推迟加息至明年,但可能会继续推进紧缩措施对抗国内通胀压力上涨.
稍早新西兰央行把指标维持在相当于2.5%的纪录低点,称因为全球经济前景低迷并充满不确定性,但该央行重申,如果全球经济环境对新西兰的影响不大,它希望开始收紧货币政策.
该行的决定和原因已为分析师所预料,分析师也调降了其重启加息的预期.
"由于对欧债危机升级的担忧主导了新西兰央行的政策前景,目前我们预期该行在明年3月之前可能维持指标利率不变,"ASB Bank分析师Christina Leung表示.她预测首次加息可能在明年3月,为加息50个基点.
"此後,我们预测仍会以25个基点的速度加息,直至指标利率达到4%的高点."
路透在新西兰央行最新的政策声明公布之後对14位分析师进行了调查,其中有八位预计首次加息会在2012年的1-6月之间,有五位受访者预计会在今年的12月.
上周调查的18位分析师中有九位预计会在今年12月加息,仅有四位预计会在2012年上半年的某个时段.
分析师预计2.5%的利率将会维持到年底,并在明年第一季度升至3%,在2012年中期升至3.5%.
仅有一位分析师预测新西兰央行会在10月27日的会议上加息,金融市场的价格暗示下月加息25个基点的机率仅为10%.不过对未来12个月政策收缩幅度的预期变化不大,为46个基点.(完)
--编译 李春喜;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。