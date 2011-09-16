《全球金属分析》西方经济体困境可能连累中国,牵引铜价下跌

* 好日子将结束,但谁都没有意识到--咨询师

* 中国从出口导向型经济转型才刚刚开始

* 从中国角度看,情况变糟

撰稿 Pratima Desai 编译 王丽鑫

路透伦敦9月14日电---欧洲和美国的经济困局可能使中国出口缩水、经济受损、减少中国对铜的需求,而这可能导致铜价在未来几周下跌.

希腊债务可能违约,加上全球最大经济体--美国经济表现不佳的忧虑,近几周已冲击包括股市在内的全球金融市场挫跌.

到目前为止,中国需求将强劲的预期撑住了铜价.中国消费估计占全球需求的40%,今年预计为1,900万吨.

"中国经济仍由出口带动.他们要把产品卖到哪里去?经济衰退时他们产品的需求来自何方?"咨询公司Wentworth Hall的董事长Ian Morley称.

"这就像动画片'猫和老鼠'里的场景.他们冲到空中,左右看看突然意识到,脚下什麽都没有,然後猛地掉下去.短期到中期,好日子将结束,可是谁都没意识到."

国际货币基金组织(IMF)数据显示,中国今年出口约占国内生产总值(GDP)的30%,2010年占26.9%,2008年为31.7%.

中国正试图调整经济增长模式,从出口带动转向内需靠拢,不过基金经理称,这个过程刚刚开始,转型将需数年时光.

中国出口最近已有所降温,8月出口额为1,733亿美元,从7月的纪录高位1,750亿美元下降.

"这(出口)可能是一种趋势,"一位做铜交易的对冲基金经理称."'悬崖边'的情景假设很可能成真.2008年的情景可能重演."

2008年12月铜价跌破每吨3,000美元,因市场认为类似1930年代的萧条将重演.

希腊危机可能蔓延至其他欧元区国家,加上市场重燃经济增长疑虑,本周助推指标铜价CMCU3在伦敦金属交易所(LME)下挫.周三报约8,700美元,上周五还为8,821美元.

**有形资产**

铜价较2月15日触及的纪录高位10,190美元已跌约15%.同期泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3大跌约25%,跌至约900点.

"实际需求疲弱的事实,到时候一定会主宰市况,"霸菱资产管理的基金经理Andrew Cole称."你可能出于投资目的而持有铜,不过除非有人真的想从你手上买走拿去使用,否则铜价会下跌."

年初时推涨铜价的多数动能,是来自寻求大宗商品等有形硬资产的投资者.他们担心各国央行和政府为了促进增长而向金融体系注入的大量流动性,将带来通胀压力.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能再进一步宽松货币政策,但推升铜价的效果可能不如前两次.

"量化宽松的效益显然也在递减.第一轮量化宽松效果最明显,第二轮效果就减弱,"Standard Life Investments的全球专题策略师Frances Hudson称.

**铜价可能急转直下**

与此同时,西方经济体很脆弱,一旦受到冲击可能削弱中国出口,打击铜价急跌.

"某种打击,我们对这些冲击都不陌生,很多事情--债务违约、增长数据、银行业重伤--这些都可能冲击西方需求,"基金公司London & Capital的首席投资长Ashok Shah表示.

"西方到处都充斥着极高的不确定性.减赤计划快要通过,这将削减需求,意味着产出下降."

基金经理称,他们在关注中国、美国和德国的采购经理人数据,以判断制造业对工业金属的需求前景.

中国方面,一炼铜厂的管理者预计,由于经济增长放缓,第四季需求将下降.一家大型铜管生产商的经理表示,过去两个月该厂的出口订单较上半年减少约40%.

"我们感觉出口订单状况不怎麽好.美国和欧洲经济可能有问题,"他称.(完)