超重并非必然导致心脏病高发

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(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约9月14日电---希腊学者研究发现，超重并非必然伴随心脏疾病。这进一步验证了此前的类似发现，即肥胖人群并非总是不健康。
发表在《美国心脏学会杂志》上的这一研究成果显示，在五六十岁没有心脏病先兆的健康肥胖人群中，在随後的六年里出现心脏病的机率不足10%。
与此形成对照，在同样没有新陈代谢症候群、但身体偏瘦的对比研究人群中，16%出现心脏病症状。
“体重正常的人并非总是健康的，”领导本次研究的雅典大学医学院的Christina Voulgari称。
Voulgari及其同事追踪了总计550名男女，其中四分之一身体肥胖。参与者平均年龄在55岁左右。
逾三分之二的肥胖者伴有心血管疾病风险，包括血液脂肪含量高、“良性”胆固醇含量低，高血压、胰岛素抵抗以及腰围偏大--通常所说的“新陈代谢综合症”。
与此相对的是，仅有略高于三分之一的正常体重者有新陈代谢综合症。
不过肥胖与否对个人是否会心脏衰竭几乎没有影响。心脏衰竭病人的心肌能力变弱，无法给身体供应足够富氧血液。心脏衰竭最常见的原因是血管堵塞，无法向心脏供应足够的血液。
但如果患有新陈代谢综合症，则发生心脏病的概率则大增。63%伴有该综合症的普通体重者出现了心脏病，没有该症状的人则仅有16%患上心脏病。（完）
--编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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