劳斯莱斯预计今年销量创纪录

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福9月14日电---劳斯莱斯执行长Torsten Mueller-Oetvoes表示，劳斯莱斯看好今年剩馀时间和明年。

Mueller-Oetvoes周三在接受路透采访时表示：“我还没有看到任何排斥购买劳斯莱斯的迹象。”

“我并没有感觉到豪华车市场的人气在恶化。”

他表示，由于豪华车市场的反弹，他预计今年劳斯莱斯的销量会创纪录。劳斯莱斯去年的销量约为2,700辆。

Mueller-Oetvoes说：“我们所打交道的客户不是一般的富有，他们从不需要考虑能不能买得起这个问题。”

美国是劳斯莱斯的最大市场，去年美国市场消化了其三分之一的销量，但Mueller-Oetvoes表示，他认为最大的增长潜力在亚洲，尤其是在中国。（完）