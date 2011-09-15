劳斯莱斯预计今年销量创纪录

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福9月14日电---劳斯莱斯执行长Torsten Mueller-Oetvoes表示，劳斯莱斯看好今年剩馀时间和明年。
Mueller-Oetvoes周三在接受路透采访时表示：“我还没有看到任何排斥购买劳斯莱斯的迹象。”
“我并没有感觉到豪华车市场的人气在恶化。”
他表示，由于豪华车市场的反弹，他预计今年劳斯莱斯的销量会创纪录。劳斯莱斯去年的销量约为2,700辆。
Mueller-Oetvoes说：“我们所打交道的客户不是一般的富有，他们从不需要考虑能不能买得起这个问题。”
美国是劳斯莱斯的最大市场，去年美国市场消化了其三分之一的销量，但Mueller-Oetvoes表示，他认为最大的增长潜力在亚洲，尤其是在中国。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。