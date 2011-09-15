大宗商品价格的波动给全球汽车业带来挑战

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福9月14日电---全球汽车制造商高管和分析人士表示，令汽车制造商头疼的不是日益上升的大宗商品价格，而是其价格的波动性。

科隆经济研究所(Cologne Institute of Economic Research)的专家Hubertus Bardt周三对路透表示：“如果大宗商品价格持续波动，你无法作出提价决定。”

根据该研究所数据，自1999年以来，工业金属价格上涨了逾300%，迫使汽车制造商关注更有效的生产方式。

通用汽车(GM.N)欧洲区公司欧宝（Opel）执行长罗瑞立(Nick Reilly)表示，对于一些有价值的品牌而言，这将迫使其更关注效率。

罗瑞立在接受路透Insider TV采访时表示：“你不能总是收回原材料成本，所以这总是一场通过提高生产力、改进汽车的不同性能来抵消成本上升的战争。所以，这不光是提价的事。”

中国对原油、铜和铁矿石等大宗商品的进口需求，加剧了全球汽车制造商的获利压力。

日产汽车(7201.T)高级副总裁Andy Palmer表示：“大宗商品价格的波动性很大。前一分钟还在窜升，可下一分钟就变了，因此很难知道下一步该怎麽办。”（完）