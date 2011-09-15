《外汇动态》欧元兑美元下跌,遭到日本以外长期投资大户抛售

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0235GMT---欧元兑美元EUR=下降0.4%至1.3706,可以见到一些日本以外的中长期投资大户卖出欧元兑美元,令欧元回落向周线一目均衡云区顶部1.3705美元的短期支撑位,90周移动均线切入位1.3619处存在更多支撑.
交易商指出,欧洲客户可能将投资马币(林吉特)、坡元和印度卢比等亚洲货币的资金汇回国内,但不确定是长期大户的操作,还是短线资金的进出.
日本出口商似也愈发对欧元兑日圆感到不安.一位客户交易员称,随着上半财年即将结束公司,企业高层主管正在直接作出决定,也许会抛售欧元兑日圆,尽管欧元兑日圆当前接近10年低点.
欧元兑日圆EURJPY=目前持稳于105.26日圆.昨日穆迪调降法国大型银行评级之後,交易商预计穆迪可能会下调意大利主权债信评级.
一日本经纪公司交易元表示,"欧元兑美元周一降至1.35下方的七个月低点,考虑到潜在政策风险,不在1.37上方卖出实为一大罪过."
美国财政部长盖特纳将于周五在波兰出席欧盟财长会议.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。