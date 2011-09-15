《外汇动态》欧元兑美元下跌,遭到日本以外长期投资大户抛售

0235GMT---欧元兑美元EUR=下降0.4%至1.3706,可以见到一些日本以外的中长期投资大户卖出欧元兑美元,令欧元回落向周线一目均衡云区顶部1.3705美元的短期支撑位,90周移动均线切入位1.3619处存在更多支撑.

交易商指出,欧洲客户可能将投资马币(林吉特)、坡元和印度卢比等亚洲货币的资金汇回国内,但不确定是长期大户的操作,还是短线资金的进出.