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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 11:16 BJT

《外汇动态》欧元兑美元下跌,遭到日本以外长期投资大户抛售

0235GMT---欧元兑美元EUR=下降0.4%至1.3706,可以见到一些日本以外的中长期投资大户卖出欧元兑美元,令欧元回落向周线一目均衡云区顶部1.3705美元的短期支撑位,90周移动均线切入位1.3619处存在更多支撑.

交易商指出,欧洲客户可能将投资马币(林吉特)、坡元和印度卢比等亚洲货币的资金汇回国内,但不确定是长期大户的操作,还是短线资金的进出.

日本出口商似也愈发对欧元兑日圆感到不安.一位客户交易员称,随着上半财年即将结束公司,企业高层主管正在直接作出决定,也许会抛售欧元兑日圆,尽管欧元兑日圆当前接近10年低点.

欧元兑日圆EURJPY=目前持稳于105.26日圆.昨日穆迪调降法国大型银行评级之後,交易商预计穆迪可能会下调意大利主权债信评级.

一日本经纪公司交易元表示,"欧元兑美元周一降至1.35下方的七个月低点,考虑到潜在政策风险,不在1.37上方卖出实为一大罪过."

美国财政部长盖特纳将于周五在波兰出席欧盟财长会议.(完)

--编译 王翔琼;审校 张明钧

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