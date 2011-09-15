〔澳新汇市〕新西兰元在央行发布利率声明後下滑,澳元因抛压回落

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼9月15日电---新西兰元周四下滑,此前新西兰央行发表论调较不强硬的声明,降低了加息预期;澳元亦回落,之前亚洲货币遭遇大举抛售.
新西兰元兑美元NZD=D4跌约0.005美元报0.8159,之前新西兰央行维持利率在2.5%的纪录低位不变.
新西兰央行周四维持利率不变,一如预期且与多数发达国家一致,但表示已做好准备,等全球金融风险消退时将把处于记录低点的利率上调以打击通胀.[ID:nCT0398612]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。