〔澳新汇市〕新西兰元在央行发布利率声明後下滑,澳元因抛压回落

路透惠灵顿/悉尼9月15日电---新西兰元周四下滑,此前新西兰央行发表论调较不强硬的声明,降低了加息预期;澳元亦回落,之前亚洲货币遭遇大举抛售.

新西兰元兑美元NZD=D4跌约0.005美元报0.8159,之前新西兰央行维持利率在2.5%的纪录低位不变.

新西兰央行周四维持利率不变,一如预期且与多数发达国家一致,但表示已做好准备,等全球金融风险消退时将把处于记录低点的利率上调以打击通胀.[ID:nCT0398612]