〔日本股市〕早盘因欧债忧虑缓解而涨逾1%,尔必达记忆体等科技股走高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月15日电---日本股市日经指数.N225周四早盘上涨逾1%,从昨日所及两年半收盘新低反弹,因此前法国和德国表示不会将希腊排除出欧元区後,投资者回补股票仓位.
科技类股亦走高,尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T大涨,此前公司表示,或将把生产转移至台湾,扩大美元计价采购,以应对日圆走强及记忆体芯片市场疲弱状况.[ID:nCN1966521]
Chibagin资产管理公司的高级执行董事Fujio Ando表示:"在外资再度积极买入前,日经指数的涨幅受限,难以逾越9,000点关口."
日经指数早盘上涨1.7%,至8,660.93点,昨日创下2009年4月以来的收盘低位.东证股价指数.TOPX上涨1.3%,至751.58点.(完)
--编译 丁琦;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。