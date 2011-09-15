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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 11:08 BJT

〔日本股市〕早盘因欧债忧虑缓解而涨逾1%,尔必达记忆体等科技股走高

路透东京9月15日电---日本股市日经指数.N225周四早盘上涨逾1%,从昨日所及两年半收盘新低反弹,因此前法国和德国表示不会将希腊排除出欧元区後,投资者回补股票仓位.

科技类股亦走高,尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T大涨,此前公司表示,或将把生产转移至台湾,扩大美元计价采购,以应对日圆走强及记忆体芯片市场疲弱状况.[ID:nCN1966521]

Chibagin资产管理公司的高级执行董事Fujio Ando表示:"在外资再度积极买入前,日经指数的涨幅受限,难以逾越9,000点关口."

日经指数早盘上涨1.7%,至8,660.93点,昨日创下2009年4月以来的收盘低位.东证股价指数.TOPX上涨1.3%,至751.58点.(完)

--编译 丁琦;审校 徐文焰

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