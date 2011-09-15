〔亚洲金融〕韩国央行否认关于其计划购买人民币债券的报导(更新版)

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路透首尔9月15日电---韩国央行周四否认关于准备通过店头交易购买中国人民币债券的报导,表示只会采取在交易所之内购买这类债券的计划.

韩国央行外汇储备管理部门的主管Hong Taeg-ki称,"这篇报导完全错误.我们没有这样的计划,也没有购买规模目标."

《朝鲜日报》报援引韩国央行未具名官员的话称,韩国央行打算在场外市场购买10-20亿美元的中国人民币债券.韩国央行外储规模超过3,000亿美元. 详情请点击[ID:nCN1966791].

韩国央行目前不持有中国债券.其已提交申请,希望获得在中国证交所购买人民币债券的许可,但这一过程料耗时两年左右.

韩国央行逾60%的外汇储备都是以美元计价的资产,但其承诺将逐步增加对其他货币计价的资产的投资,藉此分散风险和增加获利.(完)