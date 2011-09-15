《全球主要央行动态》--9月15日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月8日-9月15日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克表示,目前经济成长疲弱的情况令人失望,联储将不遗馀力促进增长并减少失业.他同时还淡化了通胀忧虑."美联储将竭尽所能,在维持物价稳定的同时,帮助恢复经济的高速成长及就业."贝南克并表示,今年消费者物价上涨的情况可能转瞬即逝.他的这番观点,也许被视作是为了消除联储内部对于进一步放宽政策或引发通胀的担心.[ID:nCN1954843]

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示,美国经济复苏饱受国内外问题的困扰,美联储目前对此无能为力,并称他认为政治人士对于解决财政问题义不容辞.费希尔并未直接表示反对进一步放宽货币政策,但强调仍怀疑这样的行动是否能奏效.[ID:nCT0397466]

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称,美联储是否将进一步放宽政策尚无决定,尽管经济表现令人失望支持采取积极的货币政策,但美联储已经采取过积极的政策.布拉德表示,若美联储决定进一步放宽政策,应给予政策变动以确定的结束时间.[ID:nCN1960795]

**欧元区**

欧洲央行(ECB)维持指标利率在1.5%不变,暗示已经暂停了五个月前刚刚开始的加息周期,称欧元区通胀风险不再偏于上档,而经济充其量也只是在缓慢增长.欧央行总裁特里谢称,欧元区经济前景"下行风险加剧",这与欧央行上个月关注通胀风险的立场发生了鲜明的变化.[ID:nCN1955043]

欧洲央行(ECB)执委会成员史塔克意外辞职,因其不赞同该央行通过购买政府债券来应对债务危机的政策.虽然史塔克没有公开解释为何辞职,但他向德国商报提交的一篇文章中表示,解决债务危机的唯一方法是政府削减支出.[ID:nCN1958095]

史塔克此前表示,如果央行的低利率政策无法令借贷利率下降,则央行准备好出手干预债市.他称,"但这是暂时性举措,不是永久措施.这是我们的非常规措施之一.在今天,我们已经决定并已进行过沟通,只要需求就会采取非常规措施."[ID:nCN1955145]

欧洲央行(ECB)管委会成员、德国央行总裁魏德曼表示,欧洲央行已经承担了"相当高的风险",应该加以解除,这可说是不加掩饰地抨击欧洲央行的买进公债计画.欧洲央行上月决定重启暂停19周的买进公债计画,魏德曼和央行委员史塔克均持反对意见.他还重申反对欧元区国家联合发行公债,称其潜在风险远远大过任何潜在利益.[nCT0398082]

法国央行总裁诺亚表示,不管希腊发生怎样的情形,法国银行业者都可以承受.法国银行业者在流动性或偿付能力方面不存在问题.[ID:nCN1959591]

**中国**

中国人民银行表示,广义货币供应量M2增速看起来比过去低一些,但统计数据比实际状况有所低估.为了充分反映金融市场的最新发展,央行正在研究覆盖范围更广的货币统计口径M2+.央行并表示,尽管目前一些价格上涨的因素得到一定程度控制,但并没有根本消除,通胀仍然偏高,稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务.[ID:nCH0078295]

中国央行货币政策委员会委员李稻葵表示,中国的通胀将在今年下半年和明年上半年"温和化",并可能"长期化",经济"软着陆"正在形成.他并表示,中国稳健的货币政策可能应该需要"长期化",并称中国"负利率"短期问题不大,但长期需要解决.[ID:nCN1964433]

**英国**

英国央行维持指标利率在0.5%不变,且保留若经济进一步放缓将重启量化宽松的选项.

央行公布决议後,没有附加声明.不过之後将公布的会议记录可能显示,政策制定者讨论了进一步刺激经济的各种选项,因美国和欧元区经济形势急剧恶化,且金融市场仍然动荡.[ID:nCN1953853]

英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森表示,英国央行必须采取紧急举措来刺激英国疲弱的经济,且应该和政府合作成立一家新的银行来增加对小型企业的放款.他并称,英国央行在未来三个月应该开始购买500亿英镑的较长期公债.现在若不采取行动,将会使英国的经济前景变得更加黯淡.[ID:nCT0397908]

**日本**

央行发布的8月会议记录显示,委员们希望向外界表明,央行有决心阻止横亘在经济前的各种风险,因此央行决定扩大资产购买计画规模.会议记录显示,海外风险逐步升级,加上日圆急涨,使得央行8月决定放宽政策;许多审议委员表示,美国经济放缓的迹象变得更加明显,同时欧洲债务危机扩散至欧元区二线国家之外的风险也很大.[ID:nCT0397348]

央行审议委员宫尾龙藏称,日本经济正稳步上升,因地震造成的供应限制大多得到解决,日本经济将继续温和复苏.他表示,海外需求下降幅度或超预期,海外需求下降可能损及日本复苏.[ID:nCN1964035]

宫尾龙藏还表示,日本企业信心整体上呈现改善,央行不会只根据汇率波动来引导政策.他还称,日本银行业对欧洲债务的敞口有限,欧洲债务问题不大可能对日本银行业产生直接影响,若欧洲债务问题恶化,将会对全球经济造成重大影响.[ID:nCN1964525]

**新西兰**

新西兰央行维持利率不变,一如预期且与多数发达国家一致,但表示已做好准备,等全球金融风险消退时将把处于记录低点的利率上调以打击通胀.[ID:nCT0398612]

**其它**

韩国央行连续第三个月维持指标利率不变,一如普遍预期,因对于金融风险蔓延和经济增长放缓的担忧,盖过了通胀劲升引发的疑虑.[ID:nCN1952223]

俄罗斯央行意外收紧贷款和存款利率之差,并称此举旨在降低货币市场的波动性.央行维持指标再融资利率在8.25%不变,但上调存款利率25个基点至3.75%.央行将一日期回购利率下调25个基点至5.25%.此利率影响银行间货币市场的拆借利率.[ID:nCN1965015]

马来西亚央行维持指标利率于3.00%不变,符合外界预期,当局预期马国经济成长将放缓,因全球前景转淡.[ID:nCN1953809]

菲律宾央行维持指标利率在4.5%不变,一如普遍预期并符合路透调查预估.本周稍早公布的数据显示,该国通胀率跌至四个月低位,且上周数据显示,第二季经济增速放缓.[ID:nCN1953581]

印尼央行连续第七个月维持指标利率在6.75%不变,一如此前接受路透访查的12名分析师的预期.该央行称,全球经济放缓或导致印尼经济减速,并在2012年拉低通胀.[ID:nCN1953217] (完)