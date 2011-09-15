〔中国铁路〕1-8月固定资产和基建投资同比再降,并呈扩大之势

路透北京9月15日电---继上月出现今年来首次同比下滑後,中国1-8月铁路固定资产投资和基本建设投资同比再降,并呈扩大之势,显示铁路建设开始放慢脚步.

中国铁道部近日公布的数据显示,1-8月全国铁路固定资产投资累计完成3,577亿元人民币,较上年同期下滑11.5%;其中基本建设投资累计完成3,165亿元,较上年同期降11.1%.

在经历了2009-2010年的投资建设高峰後,中国铁路发展逐步回归正常速度.而7月底发生的动车追尾事故,直接促使国务院决定暂停铁路新项目审批,要求全面降速,并对拟建铁路项目重新组织安全评估.

7月23日,中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故系因信号设备设计有严重缺陷,及相关值班人员处置不当引发.国家安全监管总局称这是一起"不该发生的"、"可以避免"的责任事故,事故调查组计划于9月份左右向国务院提交正式的调查处理报告.

据路透测算,中国铁路8月新增固定资产投资为353亿元;7月新增基建投资为331亿元,均连续第二个月下滑.

以下为最近一年全国铁路投资情况一览:

固定资产投资

2011年1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 1月 2010年 2009年

金额(亿元) 3,577 3,224 2,781 2,200 1,733 1,216 708 404 8,341 7,013

同比增幅(%) -11.5 -1.5 2.7 10.4 22.0 36.5 32.5 25.6 18.8 69.1

基本建设投资

2011年1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 1月 2010年 2009年

金额(亿元) 3,165 2,834 2,422 1,986 1,562 1,090 640 364 7,091 6,006

同比增幅(%) -11.1 -2.5 3.1 13.4 25.7 39.8 46.7 55.7 18.1 77.9

注:表格根据铁道部官方网站公布的数据整理,金额四舍五入到亿位.(完)

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