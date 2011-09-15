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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 11:13 BJT

〔新债招标〕长江电力65亿元一年期短融,票面利率6.04%--路透数据

路透上海9月15日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国最大的水电企业--长江电力股份有限公司(600900.SS)

昨日在银行间债市簿记建档发行的65亿元人民币一年期短期融资券,票面利率6.04%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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长江电力 205 65 12 *6.04% 建设银行 AAA 9/15 9/16

(600900.SS) 农业银行

=========================================================================================(完)

--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯

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