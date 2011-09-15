美国务院首次缺席美台国防工业会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约9月14日电---美台商会(U.S.-Taiwan Business Council)称，美国国务院首次拒绝在该组织举办的年度“美台国防工业会议”上发言。
美国对台军售是中美关系的重大障碍。美台商会会长韩儒伯(Rupert Hammond-Chambers)周二接受路透电话采访时称，过去九年中，每次会议上国务院都会派一名高官发表讲话。
他说：“这肯定令人失望。”不过，美国国防部官员将在会上讲话。
今年是该商会第十届美台国防工业会议，9月18-20日在弗吉尼亚州里士满举行。
美国国务院未就为何缺席今年会议置评。
奥巴马政府10天后将宣布如何回应台湾求购66架新型F-16战机事宜。
2006年以来，美国一直在对台出售F-16 C/D战机问题上闪躲不明。
美国参议员柯宁(John Cornyn)的发言人对国务院不出席此次会议表示遗憾，柯宁积极主张政府批准对台出售F-16战机。(完)
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。