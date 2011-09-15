〔中国货币市场〕回购利率低位小幅上涨,准备金缴款令资金面略紧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月15日电---中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周四早盘多小幅走升,因中小银行准备金上缴基数扩大後的首批缴款,导致场内流动性略微有所收紧.
交易员并表示,在扩大存款准备金缴存基数後,市场冀望央行可维持公开市场资金大量净投放,但本周资金投放量缩至70亿元人民币,数量有限也是造成流动性偏紧的原因之一.
"隔夜(资金利率)涨了一点,在中小行缴款後,资金略微有些收紧."华东一位银行交易员称."而且这礼拜,央行公开市场(资金)投放量也不大."
他并表示,由于银行只是在调整缴存准备金後,临时拆借资金填补缺口,因此资金需求主要集中在隔夜品种,推升其利率水平,而七天期回购利率涨势则并不明显.
中国人民银行公开市场今日进行100亿元人民币91天期正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放70亿元.[CN/MMTCN]
路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为9月15日.[ID:nCN1927347]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.2009 2.9702 +23.07
七天CN7DRP=CFXS 3.3372 3.2965 +4.07
14天CN14DRP=CFXS 3.9526 3.564 +38.86
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.2016 2.9648 +23.68
七天CHICNY7D=CFXS 3.3491 3.3142 +3.49
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--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。