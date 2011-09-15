《达沃斯论坛》建行董事长称中国货币政策调控宜多采用价格手段(更新版)

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* 中国货币政策调控宜多采取价格手段--建行董事长

* 央行拟调整M2统计对建行信贷业务无直接影响

* 中国应在力所能及的情况下投资欧债

路透大连9月15日电---按市值计为全球第二大银行---中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长郭树清周四表示,中国货币政策调控方面,应减少存准等数量型工具的运用,多采取一些价格手段;而中国应在力所能及的情况下投资欧债.

他在大连参加夏季达沃斯论坛被问及中国是否会加息时称,中国货币政策"应该少一点数量控制,多一点价格手段."

今年以来,中国央行已六次上调法定存款准备金率,三次调升基准利率.前者被视作数量型工具,後者则被划归价格类.

在谈到中国应如何应对目前欧债危机时,郭树清认为,外汇储备需要多元化,欧洲也是一个非常重要的选择,要在互相信任、相互有保证、在中国力所能及的情况下才可能投资.

欧债危机近日逐渐升级,令全球经济复苏前景更添阴影.金融时报此前报导称,意大利当局希望中国买进"大量"意国债券.欧盟(EU)执委会主席巴罗索说,欧元区正面临一个世代以来最严峻的挑战.执委会将遵照先前承诺,很快提出推出欧元区共同债券的选择方案.

此外,在被问及央行拟调整M2统计口径对建行信贷业务的影响时,他指出,没有直接的影响,贷款计划是确定的,"我们基本不会看M2,然後确定贷款是多少."

中国人民银行此前表示,广义货币供应量M2增速看起来比过去低一些,但统计数据比实际状况有所低估.为了充分反映金融市场的最新发展,央行正在研究覆盖范围更广的货币统计口径M2+.[ID:nCH0078261](完)