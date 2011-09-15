《亚洲金融分析》投资者放眼长远,亚洲债券和货币仍是最佳避险之选

* 亚洲债券和货币将更具韧性,投资者着眼长远

* 亚洲国家央行加大区域内部投资,提供支撑

* 稳定资本流入和人民币升值,助力亚洲货币

* 加息周期触顶,促使外资买入亚洲债券

记者 Saikat Chatterjee/Jongwoo Cheon

路透香港/新加坡9月14日电---过去一周亚洲货币遭遇抛压,很可能成为长线投资者入手亚洲债券的良机,因外界仍大多认为亚洲地区有能力抵御欧洲债务危机.

亚洲财政状况增强,货币有长期升值预期,利率相对较高,这些都帮助一些基金经理容忍亚洲货币大幅下挫,并着眼长远,投资于亚洲债市.

而其他机构投资者则加入对冲基金行列,大砍新兴亚洲货币持仓,尽管这些国家的债券表现相对不错.

比如,过去一个月全球其他市场遭遇大幅震荡时,印尼和菲律宾公债收益率却并未大涨.这与数年前的情形截然不同,当时一旦出现不祥苗头,最先逃跑的就是外资.

汇丰控股驻香港亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann说,本地债券有这样的出色表现,是因为投资者群体构成发生变化,他们的投资期限延长,稳定性也更强.

"全球金融市场任何短期的震荡,都不太可能让他们感到慌张,正是由于他们着眼长远,近来几周新兴市场货币和债券市场才能有如此韧性,"Neumann说.

即便像一些分析师担心的那样,美国经济陷入衰退,投资者认为这最终反倒会吸引更多资金流入亚洲债券,因央行或是暂停加息,或是开始逆转加息周期.

单是上周,就有印尼、马来西亚、菲律宾和韩国四家央行维持利率不变,指因全球增长疑虑加重.

此外,央行越来越多地寻求储备多元化,减少美国公债持仓并增持亚洲资产.

标准普尔上月下调美国AAA评级,突显亚洲经济体的相对优势和更强财政实力,并可能激励亚洲央行买入更多本地债券.

菲律宾和印尼这两个评级低于投资级别的国家,其主权债信用违约互换(CDS)上月曾短暂低于投资级别的法国,该迹象反映出投资者观念的转变.

当然,如果欧债危机最终导致市场像雷曼兄弟事件後那样暴跌,亚洲债券可能还是难逃被抛售的厄运,但目前来讲投资者没有表露出紧张情绪.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

浏览亚洲债市和股市情况图表,请点选:(link.reuters.com/nyh73s);

浏览外资流入印尼情况图表,请点选:(link.reuters.com/quh73s);

浏览亚洲通胀图表,请点选:(link.reuters.com/kaq63s)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>