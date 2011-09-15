〔中国债市动态〕利率债收益率盘整,隔夜回购利率反弹抑制其跌势

路透上海9月15日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率总体波动不大,此前连续小幅下行的利率产品收益率亦止跌整固.因准备金例行缴款推高隔夜等回购利率,令现券走势略显受抑.

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为9月15日.[ID:nCN1927347]

华中一银行交易员称,早盘"利率债(收益率)不怎麽往下了,信用的也变化不大."

银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周四早盘多小幅走升,因中小银行准备金上缴基数扩大後的首批缴款,导致场内流动性略微有所收紧.[ID:nCN1967243]

另外,中石油集团称推迟原定今日发行的150亿元一年期短期融资券,因市场波动较大.交易员指出,近日信用债收益率虽未随利率债收益率下行,但亦未见明显涨幅,不排除其是因为近期发行利率偏高,而有意推迟以等待更好的时机.

剩馀期限近两年的央票1001074券最新报价收益率tCN1001074=CFXM为4.23%/4.12%,上日尾盘为4.20%/4.15%.(完)