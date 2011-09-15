〔中国棉花〕2011年度棉花产量将达738万吨,同比增长11%--协会

路透北京9月15日电---中国棉花协会周四表示,2011棉花年度(2011年9月至2012年8月)中国棉花产量将达738万吨,同比增长11%.

新华社援引该协会常务副会长高芳在一会议上并称,2011年度纺织行业面临的问题仍十分复杂,产业快速增长存在较大困难.

高芳表示,棉花播种以来至8月下旬,全国气候较为适宜,预计单产高于上年,趋势为丰年,其中黄河流域和新疆棉区气候适宜,棉花长势良好,长江流域气候条件稍差,部分棉区单产有所下降.

同时,有收储政策托底,预计2011年度国内棉花市场总体将保持稳定;而新年度纺织行业发展增速或将持续趋缓,预计棉花需求仍维持上年度水平.

而从国际上看,2011年度大多数主产棉国棉花丰收,产量将大幅增加,而需求变化不大,供求关系明显改善,供给略大于需求,棉价还有一定下行压力.

今年以来中国棉花价格一直在下滑.国家发改委8月底召开会议明确新年度棉花收储政策,即自9月1日起适时启动新棉收储,按照固定价格1.98万元人民币/吨,敞开收购,以稳定棉花价格.(完)