〔中国棉花〕2011年度棉花产量将达738万吨,同比增长11%--协会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月15日电---中国棉花协会周四表示,2011棉花年度(2011年9月至2012年8月)中国棉花产量将达738万吨,同比增长11%.
新华社援引该协会常务副会长高芳在一会议上并称,2011年度纺织行业面临的问题仍十分复杂,产业快速增长存在较大困难.
高芳表示,棉花播种以来至8月下旬,全国气候较为适宜,预计单产高于上年,趋势为丰年,其中黄河流域和新疆棉区气候适宜,棉花长势良好,长江流域气候条件稍差,部分棉区单产有所下降.
同时,有收储政策托底,预计2011年度国内棉花市场总体将保持稳定;而新年度纺织行业发展增速或将持续趋缓,预计棉花需求仍维持上年度水平.
而从国际上看,2011年度大多数主产棉国棉花丰收,产量将大幅增加,而需求变化不大,供求关系明显改善,供给略大于需求,棉价还有一定下行压力.
今年以来中国棉花价格一直在下滑.国家发改委8月底召开会议明确新年度棉花收储政策,即自9月1日起适时启动新棉收储,按照固定价格1.98万元人民币/吨,敞开收购,以稳定棉花价格.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。