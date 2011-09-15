《国际主要央行公开市场操作一览》--9月15日

路透上海9月15日电---上周四以来美联储仍主要通过买入公债投放资金,欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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9/9 购买公债 33.45 03/31/2017 - 08/31/2018

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克表示,目前经济成长疲弱的情况令人失望,联储将不遗馀力促进增长并减少失业.他同时还淡化了通胀忧虑."美联储将竭尽所能,在维持物价稳定的同时,帮助恢复经济的高速成长及就业."贝南克并表示,今年消费者物价上涨的情况可能转瞬即逝.他的这番观点,也许被视作是为了消除联储内部对于进一步放宽政策或引发通胀的担心.[ID:nCN1954843]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/13 七天期反向交易 1,637.68 1.50%(固定利率)

28天期反向交易 542.22 1.50%(固定利率)

一天期定期存款 -1,669.63 1.27%

七天期定期存款 -1,430.00 1.01%

9/14 七天期反向交易 5.75亿美元 1.10%(固定利率)

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)维持指标利率在1.5%不变,暗示已经暂停了五个月前刚刚开始的加息周期,称欧元区通胀风险不再偏于上档,而经济充其量也只是在缓慢增长.欧央行总裁特里谢称,欧元区经济前景"下行风险加剧",这与欧央行上个月关注通胀风险的立场发生了鲜明的变化.[ID:nCN1955043]

--欧洲央行(ECB)执委会成员史塔克意外辞职,因其不赞同该央行通过购买政府债券来应对债务危机的政策.虽然史塔克没有公开解释为何辞职,但他向德国商报提交的一篇文章中表示,解决债务危机的唯一方法是政府削减支出.[ID:nCN1958095]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户馀额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户馀额(10亿日圆)

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周三 29,010

上周三 26,950

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当期变化 +2,060

金融机构在日本央行的活期账户馀额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户馀额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--央行发布的8月会议记录显示,委员们希望向外界表明,央行有决心阻止横亘在经济前的各种风险,因此央行决定扩大资产购买计画规模.会议记录显示,海外风险逐步升级,加上日圆急涨,使得央行8月决定放宽政策;许多审议委员表示,美国经济放缓的迹象变得更加明显,同时欧洲债务危机扩散至欧元区二线国家之外的风险也很大.[ID:nCT0397348]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率维持0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行2,717.5亿台币存单.相较存单到期金额2,401亿,存单发行馀额增加316.5亿.[ID:nCT0398416]

--台湾央行周二表示,当日共发行3,880亿台币存单.相较存单到期金额3,929.8亿,存单发行馀额减少49.8亿.[ID:nCT0397718](完)