《中国公开市场分析》连九周净投放,下周料缩量发行因应节前资金需求

* 九周累计净投放3,510亿元,本周净投放70亿

* 季末及"十一"长假效应,公开市场下周有望缩量发行

* 七天正回购放量料难持续

* 三个月期央票发行量少迫于估值压力

作者 曹魏浩

路透北京9月15日电--中国央行公开市场连续九周净投放,累计达3,510亿元人民币,本周净投放70亿元.市场人士指出.虽然当前市场资金面尚算宽松,但面临着存款准备金清算、季末、十一长假等因素的冲击,公开市场下周预计会缩量发行.

他们还指出,当前流动性尚可,但中期资金面预期谨慎,本周七天正回购放量充分体现了这种预期,不过未来料难持续.

"七天期正回购操作,恰恰体现了机构对未来资金不太好的预期,(机构)不好买高收益的债,只能(货币市场)滚动投资,"北京一国有大行资深交易员称,"央行也是平缓流动性,以备不时之需."

本周净投放较上周的1,000亿元大幅缩量,市场人士指出,或因8月外汇占款流入额较大,市场短线资金无虞.

另一国有大行债券分析师认为,随着节前机构自身资金需求的逐步增加,下周公开市场操作或缩量发行.

路透统计显示,下周(9月19日-9月25日)央行公开市场到期资金为800亿元;下周起截止十一长假前到期资金为1,090亿元.

公告显示,央行本周招标发行的100亿元一年期央票和20亿元三个月期央票发行收益率,分别连续第四周持平于3.5840%和3.1618%;而周二进行的300亿元28天期正回购和800亿元七天期正回购中标利率亦分别持稳于2.8%和2.7%.

**七天正回购放量料难持续**

七天期正回购操作800亿元的交易量,占本周公开市场操作总量1,320亿元的60.61%.七天期正回购操作放量,一方面显示出央行平衡短期资金的意愿,另一方面也贴合了部分机构的现实需求.

一家参与了周二七天期正回购操作的机构交易员称,"货币市场的钱比较多,成交量还比较稳定.外面的钱进来,不投正回购就得放超储.2.7%的(七天期正回购中标)利率比0.72%的(超额准备金利率)高很多."

熟知公开市场投标情况的市场人士透露,周二七天期正回购操作市场投标量,较最终800亿元的交易量要多.

不过多位国有大行人士也指出,接下来几周机构可能需要持有更多流动性在手,七天期正回购这种短期工具的操作量估计会有所下降,甚至可能会暂时停发.

**央票发行量少仍迫于估值压力**

在中期资金预期谨慎的大环境下,机构为何仍将有限的资金更多投向91天期正回购操作,而非流动性更好的三个月期央票品种呢?估值压力是重要原因之一.

一位参与了周四公开市场操作的机构交易员称,"三个月期央票一二级市场利率倒挂啊!(投央票)会有估值压力的."

周内亦有多位市场人士向路透表示,央票一二级市场过大的利差,限制了其在一级市场投资央票的需求;纵是流动性有余,其也倾向于在二级市场买入央票.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,一年期和三个月期品种最新收益率分别报在3.9719%和3.6301%,与其一级市场利差分别高达39个基点(bp)和47bp.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 100

(周四) 20

正回购 (周二) 1,100

(周四) 100

央票到期 900

正回购到期 490

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净投放 70 (完)