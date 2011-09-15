〔中国货币市场〕回购利率小幅上涨,准备金调整缴款令资金面略紧(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海9月15日电---中国银行间市场质押式回购加权平均利率周四早盘多小幅走升,因中小银行准备金上缴基数扩大後的首批缴款,导致场内流动性略微有所收紧.

交易员并表示,在扩大存款准备金缴存基数後,市场冀望央行可维持公开市场资金大量净投放,但本周资金投放量缩至70亿元人民币,数量有限也是造成流动性偏紧的原因之一.

"隔夜(资金利率)涨了一点,在中小行缴款後,资金略微有些收紧."华东一位银行交易员称."而且这礼拜,央行公开市场(资金)投放量也不大."

他并表示,由于银行只是在调整缴存准备金後,临时拆借资金填补缺口,因此资金需求主要集中在隔夜品种,推升其利率水平,而七天期回购利率涨势则并不明显.

中国人民银行公开市场今日进行100亿元91天期正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放70亿元.[CN/MMTCN]

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为9月15日.[ID:nCN1927347]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.2007 2.9702 +23.05

七天CN7DRP=CFXS 3.3342 3.2965 +3.77

14天CN14DRP=CFXS 3.9466 3.564 +38.26

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.2013 2.9648 +23.65

七天CHICNY7D=CFXS 3.3489 3.3142 +3.47

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.2000 2.9680 +23.20

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3522 3.2928 +5.94

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9600 3.5600 +40.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.1933 2.9575 +23.58

七天SHICNYSWD= 3.3433 3.2883 +5.50

三个月SHICNY3MD= 5.6209 5.6304 -0.95

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