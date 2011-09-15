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中国财经 | 2011年 9月 15日 星期四 12:11 BJT

〔中国新债〕京纺控股下周二将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海9月15日电---中国北京纺织控股有限责任公司周四公告称,将于下周二(20日)在银行间债市簿记

建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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京纺控股 15 5 12 9/20簿记建档 北京银行 AA- 9/21 9/22

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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