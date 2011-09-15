〔表格〕韩国8月出口修正为同比增长25.9%,贸易顺差下修为5亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月15日电---韩国关税厅周四公布的数据显示:
* 8月出口修正後为较上年同期增长25.9%(初值为增长27.1%)
* 8月进口修正後为较上年同期增长28.9%(初值为增长29.2%)
* 8月贸易顺差修正後为5亿美元,初值为8.2亿美元
以下为数据细节:
8月修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差0.5 顺差0.82
出口额(10亿美元) 45.9 46.4
(较上年同期变动%) +25.9 +27.1
进口额(10亿美元) 45.5 45.6
(较上年同期变动%) +28.9 +29.2
* 初值为韩国知识经济部9月1日公布的数字.(完)
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--编译 王翔琼;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。