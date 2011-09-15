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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 12:20 BJT

〔表格〕韩国8月出口修正为同比增长25.9%,贸易顺差下修为5亿美元

路透首尔9月15日电---韩国关税厅周四公布的数据显示:

* 8月出口修正後为较上年同期增长25.9%(初值为增长27.1%)

* 8月进口修正後为较上年同期增长28.9%(初值为增长29.2%)

* 8月贸易顺差修正後为5亿美元,初值为8.2亿美元

以下为数据细节:

8月修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差0.5 顺差0.82

出口额(10亿美元) 45.9 46.4

(较上年同期变动%) +25.9 +27.1

进口额(10亿美元) 45.5 45.6

(较上年同期变动%) +28.9 +29.2

* 初值为韩国知识经济部9月1日公布的数字.(完)

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN]

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

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