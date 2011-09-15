版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 12:15 BJT

〔中国新债〕延长石油集团下周二将发行30亿元短期融资券,期限一年

路透上海9月15日电---中国第四大石油公司--陜西延长石油(集团)有限责任公司周四公告称,将于下周二

(20日)簿记建档发行30亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

延长石油集团 60 30 12 9/20簿记建档 兴业银行 AAA 9/21 9/23

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐