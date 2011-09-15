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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 12:24 BJT

《全球市场》亚洲股市反弹,受助于欧洲债务疑虑缓和

* 亚洲股市上涨,得益于欧洲债务疑虑减轻

* MSCI日本外亚洲股指上升0.8%,日经指数涨1.2%

* 欧元反弹,因德法表示不会将希腊排除出欧元区

* 欧元/美元稳定在1.3735左右

* 金价跌至每盎司约1,813美元

路透香港/新加坡9月15日电---亚洲股市周四反弹,此前欧元区决策者采取临时性举措应对债务危机.不过投资者仍担心,欧元区领导人面临的阻碍恐将在中期内压制欧元和亚洲货币走势.

欧元/美元守住昨日多数涨幅.昨日德国和法国表示,不会把希腊排除在欧元区之外.

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