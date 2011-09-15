《全球市场》亚洲股市反弹,受助于欧洲债务疑虑缓和

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 亚洲股市上涨,得益于欧洲债务疑虑减轻
* MSCI日本外亚洲股指上升0.8%,日经指数涨1.2%
* 欧元反弹,因德法表示不会将希腊排除出欧元区
* 欧元/美元稳定在1.3735左右
* 金价跌至每盎司约1,813美元
路透香港/新加坡9月15日电---亚洲股市周四反弹,此前欧元区决策者采取临时性举措应对债务危机.不过投资者仍担心,欧元区领导人面临的阻碍恐将在中期内压制欧元和亚洲货币走势.
欧元/美元守住昨日多数涨幅.昨日德国和法国表示,不会把希腊排除在欧元区之外.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。