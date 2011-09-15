〔中国汇市〕人民币兑美元续升,但外围环境不稳短期或仍有震荡

* 人民币兑美元续升,因欧元获短暂喘息

* 外围环境仍不稳定,短期或仍有震荡

* 交易员称央行可能有意暂缓人民币升势

路透上海9月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四早盘即期汇价续升,隔夜欧元在欧洲领导人的正面言论扶助下延续反弹走势,带动人民币兑美元中间价再次升破6.39,盘中汇价也基本在中间价附近徘徊.

交易员认为,欧元虽获短暂喘息,但在欧债危机未现有效解决方案前,市场环境仍不稳定,一旦问题继续恶化,美元还有继续走强的机会,人民币短期或仍有震荡.

北京时间12:32,人民币兑美元即期报6.3885元,上日收报6.3964元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3878元,上日中间价为6.3945元.

"最近还是看欧洲到底怎麽办,国际市场是关键,大家短期都不会有太激进的操作,"上海一银行交易员称.

他指出,由于之前一段时间人民币升值速度比较快,在国际局势动荡的背景下,央行可能也有意暂时放缓人民币的升势,以观察外围形势的演变,"现在无论是市场和政策都需要缓缓."

东京汇市欧元兑美元在周四亚洲早盘震荡走势中守住涨幅,受助于股市上涨和欧洲领导人有关希腊前景的安抚性言论,但市场人气仍极度脆弱.[FRX/CN]

北京时间12:26,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3350/80,上日尾盘为6.3420元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3875/05元,上日尾盘报6.3930元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)