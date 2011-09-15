《企业看点》--9月15日财务活动报导摘要

路透9月15日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 德国日报Hamburger Abendblatt周三引述消息人士报导,德国家族企业Luerssen已经出价收购钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)旗下的造船业务Blohm + Voss.[ID:nL5E7KE4XJ]

* 金融时报周四报导,巴克莱资本(BARC.L)接近出售英国学生公寓公司University Partnerships Programme(UPP)的多数股权,交易价值最高可达10亿英镑(15亿美元).[ID:nL5E7KF007]

* 金融时报周三报导指出,社群网站巨擘Facebook可能把首次公开发行(IPO)时程延後至明年底,好让员工能够将重心放在研发产品上.[ID:nCT0398668]

* 上海证券报周四报导,因不符合中国相关产业政策,中国奇瑞汽车和日本富士重工(7270.T)中国合资生产斯巴鲁汽车的计划或将无法获批.[ID:nCN1967125]

* 俄罗斯国际文传电讯社周三援引市场消息报导,俄罗斯富翁Andrei Melnichenko麾下的化肥公司EuroChem有意购买德商巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)要出售的氮肥资产.[ID:nL5E7KE4SA]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)