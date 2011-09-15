《企业看点》--9月15日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月15日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 德国日报Hamburger Abendblatt周三引述消息人士报导,德国家族企业Luerssen已经出价收购钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)旗下的造船业务Blohm + Voss.[ID:nL5E7KE4XJ]
* 金融时报周四报导,巴克莱资本(BARC.L)接近出售英国学生公寓公司University Partnerships Programme(UPP)的多数股权,交易价值最高可达10亿英镑(15亿美元).[ID:nL5E7KF007]
* 金融时报周三报导指出,社群网站巨擘Facebook可能把首次公开发行(IPO)时程延後至明年底,好让员工能够将重心放在研发产品上.[ID:nCT0398668]
* 上海证券报周四报导,因不符合中国相关产业政策,中国奇瑞汽车和日本富士重工(7270.T)中国合资生产斯巴鲁汽车的计划或将无法获批.[ID:nCN1967125]
* 俄罗斯国际文传电讯社周三援引市场消息报导,俄罗斯富翁Andrei Melnichenko麾下的化肥公司EuroChem有意购买德商巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)要出售的氮肥资产.[ID:nL5E7KE4SA]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。