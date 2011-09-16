更正:《外汇专栏》新兴亚洲货币长达一年的涨势行将结束(9月15日)

(更正:译文有误,内文第六段应为,"暗示美元在金融危机高峰创下高位以来的下行趋势,即将出现一次大规模反转",非"这暗示自金融危机最严重时期亚洲货币创下高位以来,一波大规模的下行反转走势即将到来")

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Krishna Kumar 编译 吴云凌

路透---新兴亚洲货币在上月的全球金融市场风暴中屹立不倒,但眼下正面临被外国投资者抛弃的命运,他们或终结美元长达一年的下跌趋势.

机构投资者本周猛然意识到,亚洲货币稳定的表象之下隐藏着各种缺陷,这些隐患会导致汇率大幅剧烈的波动.

与之前几次市场强烈震荡不同的是,股票和其他风险资产上月所遭遇的全面跌势,其剧烈程度以某些指标衡量甚至要高于雷曼兄弟破产後的那几天,这几乎没有削弱日圆以外亚洲货币的魅力.

除了印度卢比INR=D4,许多新兴亚洲货币都守住今年的涨幅.

然而,过去48小时中一路高歌的美元兑亚洲货币迅速突破各个技术障碍,涨势背後可窥见从商品交易顾问(CTA)到中长期投资大户等各路人马的身影.

美元升破一些重要阻力水准,例如韩元KRW=KFTC的1,102,马币(林吉特)MYR=的3.0282,印度卢比INR=D4的46.30,以及印尼卢比IDR=的8,630,暗示美元在金融危机高峰创下高位以来的下行趋势,即将出现一次大规模反转.

仓位过重、上涨动能缺失以及经济成长从相对较高的水准放慢等这些伴随亚洲货币的利空因素,本周浮出水面.

全球市场的动荡势必更加凶险,人民币虽然愈发坚挺,但难说届时能否为这些亚洲货币保驾护航.

**亚洲央行走钢丝**

不少亚洲经济体在2003年非典(SARS)疫情爆发後陷入低谷,之後便迎来一段快速增长的时期.

多数亚洲央行亦通过在区间末端买卖美元以遏制波动性的外汇干预,将本币限制在窄幅区间之内.

但是,美国经济衰退和对欧洲主权债务危机无计可施的威胁,会轻松摧毁亚洲央行在本币汇率上如履薄冰似的中庸之举.

亚洲央行似乎从未意识到,被长期限制在窄小区间中的货币好似一个受力弹簧.实际上,交易商估测亚洲央行昨天抛售了40亿美元,试图放慢美元的涨势,将波动降到最小程度.

单个货币面临的风险亦未消散.就韩元而言,韩国外债相当于国内生产总值(GDP)的比率在亚洲是最高的,这反映出该国对海外借贷资金的高度依赖.而印度对伊朗的石油进口欠款估计约为50亿美元,可能成为引发印度卢比走贬的一个诱因.

尽管成长放慢且全球前景恶化会导致经济进一步减速,印度央行却可能因为通胀加速到一年来高位而被迫再次加息.

眼下有迹象显示中国决策者正容许人民币温和地加速升值,以帮助遏制通胀.当目前的避险潮消退後,人民币也许依然能为这些亚洲货币提供些许支撑.

此外,"发达国家"衰弱经济的惨淡基本面--政府无序、成长疲软、债台高筑--将在投资者出脱过重的仓位後,最终驱使他们回到亚洲市场,从而再度提振该地区货币的表现.

不过从短期看,人民币升值充当地区货币後盾的机会渺茫.

1994年人民币贬值是1997年亚洲金融危机的直接因素之一,因为与中国相比,除日圆外亚洲货币及其经济体变得严重高估.

而且,被严密管制的人民币也不是2008年全球金融危机期间解救日圆外亚洲货币的灵药.

投资者仍抱着希望,日圆外亚洲货币这一次(第三次)可以幸运躲过.若这一次危机愈演愈烈,亚洲货币或能得到人民币升值的庇护.

只有时间才能证明他们的希望会否落空.可不幸的是,时间正飞快地从投资者手中溜走.(完)