《路透精英汇》普京很可能再度当选俄总统--调查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月14日电（记者 Timothy Heritage）---俄罗斯经济学家、银行家和商务人士称，现任总理普京明年可能将再度当选总统，并任命一名改革派总理。
在本周举行的路透俄罗斯投资精英汇中，一项有20多人参与的调查同时发现，约一半被访者认为，因为全球金融问题，俄罗斯经济增长明年将放缓。
当被问及明年3月总统大选结果时，九名被访者称，普京将重新入主克里姆林宫，并任命一名改革派总理。另有三人称，普京将再度当选总统，但会任命一名保守派人士领导政府。
两名被访者称，梅德韦杰夫会连任，普京将继续担任总理。
俄罗斯崇尚个人忠诚度，因此这一问题极为敏感，另外由于梅德韦杰夫和普京均未表示谁将参选，其他人则拒绝回答该问题。
政治分析人士帕夫洛斯基（Gleb Pavlovsky）在近期采访中称：“明显已过了宣布（谁参选）的时间……这会产生不确定性，因为没人知道这种沉默的意思。投资者、政界和官僚机构对这一奇怪的进程感到担忧。”
一些商业人士因为这种不确定性，已停止对俄投资，担心普京再度当选总统或导致俄罗斯经济陷入停滞。
其他投资者认为上述担忧没有必要，称梅德韦杰夫和普京的经济政策差别不大，预计明年政策不会有太大变化。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。