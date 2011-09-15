版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 13:21 BJT

(重发)〔新加坡数据〕7月零售销售经季节调整後按月升2.1%;按年升10.7%

(重发以跟上红条)

路透新加坡9月15日电---新加坡统计局周四公布,7月零售销售经季节调整後较前月上升2.1%,较上年同期增长10.7%.

月份 指数 扣除汽车

(%) 较上月* 较上年同期 较上月 较上年同期

7月 +2.1 +10.7 +1.3 +10.7

6月** +1.7 +11.1 +0.8 +10.7

5月 -0.8 +9.6 -1.3 +7.8

4月 +6.0 +8.5 +4.2 +10.5

3月 +4.6 +1.1 -1.4 +7.4

2月 -3.5 -11.8 0.0 -3.2

1月 -2.5 +3.2 +2.1 +16.0

12月 -0.6 +3.2 -0.5 +8.9

11月 +0.8 -2.3 +0.7 +5.5

10月 +1.3 -2.6 +0.3 +5.6

9月 -2.6 +0.3 +0.4 +5.2

8月 +2.3 -1.1 +0.1 +6.4

7月 +3.2 -1.2 +1.3 +6.0

* 经季节调整

** 修正後数据

浏览新加坡数据相关新闻,请点选[ECI-SG-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完)

--编译 龚芳;审校 张若琪

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐