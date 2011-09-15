(重发)〔新加坡数据〕7月零售销售经季节调整後按月升2.1%;按年升10.7%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(重发以跟上红条)
路透新加坡9月15日电---新加坡统计局周四公布,7月零售销售经季节调整後较前月上升2.1%,较上年同期增长10.7%.
月份 指数 扣除汽车
(%) 较上月* 较上年同期 较上月 较上年同期
7月 +2.1 +10.7 +1.3 +10.7
6月** +1.7 +11.1 +0.8 +10.7
5月 -0.8 +9.6 -1.3 +7.8
4月 +6.0 +8.5 +4.2 +10.5
3月 +4.6 +1.1 -1.4 +7.4
2月 -3.5 -11.8 0.0 -3.2
1月 -2.5 +3.2 +2.1 +16.0
12月 -0.6 +3.2 -0.5 +8.9
11月 +0.8 -2.3 +0.7 +5.5
10月 +1.3 -2.6 +0.3 +5.6
9月 -2.6 +0.3 +0.4 +5.2
8月 +2.3 -1.1 +0.1 +6.4
7月 +3.2 -1.2 +1.3 +6.0
* 经季节调整
** 修正後数据
浏览新加坡数据相关新闻,请点选[ECI-SG-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完)
--编译 龚芳;审校 张若琪
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选