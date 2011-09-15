《达沃斯论坛》今年中国粮食产量有望实现连续第八年增长--农业部长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透大连9月15日电---中国农业部部长韩长赋周四表示,尽管上半年发生了比较严重的自然灾害,但由于保障有力,同时主产区的气候条件比较有利,丰收在望,中国粮食产量今年有希望实现连续第八年的增长.
他在参加夏季达沃斯论坛时并表示,从中长期看,农业和粮食问题面临不少的困难和挑战,同时由于人口刚性增长和需求的刚性增加,资源和环境的约束加大,自然灾害频发,解决粮食的安全和稳定问题面临不少挑战.(完)
--发稿 钟华/李文科; 撰写 边竞; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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