《达沃斯论坛》今年中国粮食产量有望实现连续第八年增长--农业部长

路透大连9月15日电---中国农业部部长韩长赋周四表示,尽管上半年发生了比较严重的自然灾害,但由于保障有力,同时主产区的气候条件比较有利,丰收在望,中国粮食产量今年有希望实现连续第八年的增长.

他在参加夏季达沃斯论坛时并表示,从中长期看,农业和粮食问题面临不少的困难和挑战,同时由于人口刚性增长和需求的刚性增加,资源和环境的约束加大,自然灾害频发,解决粮食的安全和稳定问题面临不少挑战.(完)