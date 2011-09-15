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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 13:49 BJT

〔东京美债〕公债价格小升,因对希腊债务问题存疑

路透东京9月15日电---美国公债周四在亚洲市场微升,之前德国和法国表示不会将希腊排除在欧元区之外,这番表态最初起到的压力缓解作用逐渐消散,因对决策者是否能够帮助希腊免陷违约境地还令人怀疑.

10年期公债US10YT=RR价格小涨1.5/32,收益率(殖利率)报1.988%,美国市场尾盘报1.992%.

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