〔东京美债〕公债价格小升,因对希腊债务问题存疑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月15日电---美国公债周四在亚洲市场微升,之前德国和法国表示不会将希腊排除在欧元区之外,这番表态最初起到的压力缓解作用逐渐消散,因对决策者是否能够帮助希腊免陷违约境地还令人怀疑.
10年期公债US10YT=RR价格小涨1.5/32,收益率(殖利率)报1.988%,美国市场尾盘报1.992%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。