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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 14:27 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元承压,新西兰央行态度软化令升息预期降温

路透惠灵顿/悉尼9月15日电---围绕欧元区债务问题的担忧周四鲜有消散迹象,令澳元及新西兰元承压,而新西兰央行口气软化,也令加息预期降温.

德法续留希腊于欧元区带来的初步舒缓效应减退,因市场对欧元区决策者能否协助雅典当局避免违约存疑,进而影响到澳元和新西兰元.

澳元兑美元AUD=跌0.5%至1.0215美元,过去两周来澳元累计已跌4%,主要因为全球经济忧虑.

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