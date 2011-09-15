〔澳新汇市〕澳元和新西兰元承压,新西兰央行态度软化令升息预期降温

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼9月15日电---围绕欧元区债务问题的担忧周四鲜有消散迹象,令澳元及新西兰元承压,而新西兰央行口气软化,也令加息预期降温.
德法续留希腊于欧元区带来的初步舒缓效应减退,因市场对欧元区决策者能否协助雅典当局避免违约存疑,进而影响到澳元和新西兰元.
澳元兑美元AUD=跌0.5%至1.0215美元,过去两周来澳元累计已跌4%,主要因为全球经济忧虑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。