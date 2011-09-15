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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 14:24 BJT

〔东京汇市〕欧元下滑,德法有关续留希腊于欧元区的表态未能安抚市场

* 欧元下跌,许多市场人士准备逢高出脱

* 希腊避免违约的努力缺乏实质进展

* 对意大利债信评等及西班牙公债标售的忧虑损及欧元

* 澳元承压,因市场忧心债务危机的後续效应

* 投资人避开流动性较差资产,寻求避险

路透东京9月15日电---欧元兑美元周四在亚洲市场下滑,德国及法国保证将续留希腊于欧元区的初步舒缓效应减退,因市场对于欧元区政界人士能否协助雅典当局避免违约存疑.

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