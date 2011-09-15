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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 16:24 BJT

〔欧洲金融〕对ECB购买债券的批评是因为对危机了解不够--ECB斯麦吉

"因此我认为对欧洲央行的批评是因为对经济分析不充分,对当下所处危机的了解不足,以及我们此前的经历导致了焦虑,而这些过去的经历恰恰与目前的形势无关,"他在罗马发表的一份演讲稿中写道.

债券购买计划已经引发了对于德国通胀的担忧,这让人想起了1920年代的恶性通货膨胀.

这是上周五欧洲央行执委会成员史塔克辞职以来斯麦吉首次对债券购买计划发表评论.有消息称,史塔克辞职是因为其反对欧洲央行的债券购买计划.

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