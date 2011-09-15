〔欧洲金融〕对ECB购买债券的批评是因为对危机了解不够--ECB斯麦吉

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
"因此我认为对欧洲央行的批评是因为对经济分析不充分,对当下所处危机的了解不足,以及我们此前的经历导致了焦虑,而这些过去的经历恰恰与目前的形势无关,"他在罗马发表的一份演讲稿中写道.
债券购买计划已经引发了对于德国通胀的担忧,这让人想起了1920年代的恶性通货膨胀.
这是上周五欧洲央行执委会成员史塔克辞职以来斯麦吉首次对债券购买计划发表评论.有消息称,史塔克辞职是因为其反对欧洲央行的债券购买计划.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选