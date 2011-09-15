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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 17:11 BJT

〔表格〕欧元区8月HICP终值为较上年同期升2.5%,符合预估

路透布鲁塞尔9月15日电---欧盟统计局周四公布,8月消费者物价调和指数(HICP)终值为较上年同期上升2.5%,较前月升0.2%,均符合预估.

8月 8月 7月 6月 5月 12个月

(较上月) 平均值

欧元区17国 CPI 权重

整体 1000 0.2 2.5 2.5 2.7 2.7 2.4

扣除能源 896.4 0.2 1.5 1.5 1.8 1.8 1.5

扣除能源

和未加工食品 822.8 0.3 1.5 1.5 1.8 1.7 1.4

扣除烟草 975.2 0.2 2.5 2.5 2.7 2.7 2.3

扣除食品、能源

和烟酒 703.4 0.3 1.2 1.2 1.6 1.5 1.2

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--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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