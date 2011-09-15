〔表格〕欧元区8月HICP终值为较上年同期升2.5%,符合预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透布鲁塞尔9月15日电---欧盟统计局周四公布,8月消费者物价调和指数(HICP)终值为较上年同期上升2.5%,较前月升0.2%,均符合预估.
8月 8月 7月 6月 5月 12个月
(较上月) 平均值
欧元区17国 CPI 权重
整体 1000 0.2 2.5 2.5 2.7 2.7 2.4
扣除能源 896.4 0.2 1.5 1.5 1.8 1.8 1.5
扣除能源
和未加工食品 822.8 0.3 1.5 1.5 1.8 1.7 1.4
扣除烟草 975.2 0.2 2.5 2.5 2.7 2.7 2.3
扣除食品、能源
和烟酒 703.4 0.3 1.2 1.2 1.6 1.5 1.2
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--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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