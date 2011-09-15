〔欧元债市〕德债期货盘初扩大跌势,欧元区领导人向希腊增压

路透伦敦9月15日电---德债期货周四盘初下跌,避险债券的价格继续自近期高点回落,目前欧元区领导人仍在推进新的紧急措施,以解决该地区的债务危机.

德国和法国领导人周三在电话会议上告诉希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou),希腊实施改革并达到7月21日确定的纾困方案下的财政目标至关重要.