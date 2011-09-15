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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 15:02 BJT

〔泰铢汇率〕泰铢疲软不值得担心,与亚洲货币走势一致--央行官员

路透曼谷9月15日电---泰国央行高级官员Wongwatoo Potirat周四表示,近期泰铢THB=TH疲软不值得担心,因泰铢走势与亚洲货币一致.

Wongwatoo Potirat对记者称,厌恶风险的投资者已转向美元,因希腊债务问题的忧虑复燃.

泰铢兑美元周四曾到达30.30,为一个月来最低.(完)

--编译 王翔琼;审校 艾茂林

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