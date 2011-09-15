〔泰铢汇率〕泰铢疲软不值得担心,与亚洲货币走势一致--央行官员

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透曼谷9月15日电---泰国央行高级官员Wongwatoo Potirat周四表示,近期泰铢THB=TH疲软不值得担心,因泰铢走势与亚洲货币一致.
Wongwatoo Potirat对记者称,厌恶风险的投资者已转向美元,因希腊债务问题的忧虑复燃.
泰铢兑美元周四曾到达30.30,为一个月来最低.(完)
--编译 王翔琼;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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