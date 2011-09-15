《外汇动态》欧洲开盘:欧元/美元当日几无变动,但可能遭遇更多卖盘

0638GMT---欧元兑美元EUR=徘徊于1.3735美元左右,当日几无变动,尽管德国及法国保证将续留希腊于欧元区,但市场对于希腊当局是否将债务违约存疑,欧元有可能遭到更多卖盘.

美元/日圆JPY=当日持稳于76.67日圆,美元指数.DXY持平.澳元/美元AUD=D4和新西兰元/美元NZD=D4当日分别下跌约0.5%,因希腊问题促使市场抛售高收益货币,新西兰央行升息预期降温後,新西兰元下跌.

美元/瑞郎CHF=涨0.2%,欧元/瑞郎EURCHF=R在瑞士央行发布政策声明前持平于1.2060瑞郎.市场关注瑞士央行对其抑制瑞郎升值的强硬措施将说些什麽.(完)

--编译 于春红;审校 孙茉莉

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