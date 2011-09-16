〔新债招标〕中国国开行五年固息债利率4.68%,略高于预期--业内人士

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透上海9月16日电---业内人士周五透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年固息金融债,中标利率为4.68%,略高于此前4.65%的预测均值,认购倍数约为1.74倍.
该期债为国开行今年第53期金融债.具体条款如下:
第53期
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发行总量 不超过200亿元
追加发行 不超过100亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 9月26日
起息日 9月26日
分销期 9月17日-26日
上市日 9月30日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类