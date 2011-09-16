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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 11:09 BJT

〔新债招标〕中国国开行五年固息债利率4.68%,略高于预期--业内人士

路透上海9月16日电---业内人士周五透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年固息金融债,中标利率为4.68%,略高于此前4.65%的预测均值,认购倍数约为1.74倍.

该期债为国开行今年第53期金融债.具体条款如下:

第53期

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发行总量 不超过200亿元

追加发行 不超过100亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 9月26日

起息日 9月26日

分销期 9月17日-26日

上市日 9月30日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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