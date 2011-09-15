〔中国股市〕沪综指小幅收跌,缺乏消息面指引市场观望气氛浓厚

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京9月15日电---中国股市沪综指周四小幅震荡收跌,因缺乏消息面指引令市场观望气氛浓厚,股指未能延续上日反弹走势.不过分析人士认为,前期低点2,437点的支撑依然较强,短期大盘可能仍将以2,500点为中心窄幅整理.
沪综指.SSEC收报2,479.055点,跌5.772点或0.23%.沪市A股成交额今日续升至557亿元人民币,上交易日为546亿.
联讯证券分析师曹卫东指出,外围因素短期对市场影响不大,国内货币政策变化的可能性也很小.从今日未能延续反弹来看,短线股指可能还将弱势震荡.
国家发改委副主任张晓强周三称,从下一步的发展趋势来看,中国能够保持物价基本稳定.虽然管理通胀预期有难度,但不认为中国的货币政策会出现调整.[ID:nCN1966677]
"下周若无明显反弹,9月机会就不太大了,且窄幅整理状态可能要维持到过完十一长假."曹卫东称.
中国人民银行周四发布调查报告表示,三季度居民对物价满意度偏低,未来上涨预期依然强烈;居民对股票投资的意愿降至2009年以来的最低水平.[ID:nCN1967049]
沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,726.8点,涨0.23%,成交量为66,622手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。