〔中国股市〕沪综指小幅收跌,缺乏消息面指引市场观望气氛浓厚

路透北京9月15日电---中国股市沪综指周四小幅震荡收跌,因缺乏消息面指引令市场观望气氛浓厚,股指未能延续上日反弹走势.不过分析人士认为,前期低点2,437点的支撑依然较强,短期大盘可能仍将以2,500点为中心窄幅整理.

沪综指.SSEC收报2,479.055点,跌5.772点或0.23%.沪市A股成交额今日续升至557亿元人民币,上交易日为546亿.

联讯证券分析师曹卫东指出,外围因素短期对市场影响不大,国内货币政策变化的可能性也很小.从今日未能延续反弹来看,短线股指可能还将弱势震荡.

国家发改委副主任张晓强周三称,从下一步的发展趋势来看,中国能够保持物价基本稳定.虽然管理通胀预期有难度,但不认为中国的货币政策会出现调整.[ID:nCN1966677]

"下周若无明显反弹,9月机会就不太大了,且窄幅整理状态可能要维持到过完十一长假."曹卫东称.

中国人民银行周四发布调查报告表示,三季度居民对物价满意度偏低,未来上涨预期依然强烈;居民对股票投资的意愿降至2009年以来的最低水平.[ID:nCN1967049]

沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,726.8点,涨0.23%,成交量为66,622手.(完)