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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 10:39 BJT

〔新债招标〕中国六个月期贴现国债加权收益率3.9394%--业内人士

路透上海9月16日电---业内人士周五透露,中国财政部稍早招标的150亿元人民币六个月期(182天)记账式贴现国债,加权中标收益率为3.9394%.

业内人士并称,边际(最优)中标收益率为4.0016%,投标倍数1.95倍.

该期债为财政部今年第五期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为其发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期债9月19日开始发行,9月21日发行结束,9月23日起在各交易场所上市交易.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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