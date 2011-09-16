〔新债招标〕中国六个月期贴现国债加权收益率3.9394%--业内人士

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透上海9月16日电---业内人士周五透露,中国财政部稍早招标的150亿元人民币六个月期(182天)记账式贴现国债,加权中标收益率为3.9394%.
业内人士并称,边际(最优)中标收益率为4.0016%,投标倍数1.95倍.
该期债为财政部今年第五期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为其发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
该期债9月19日开始发行,9月21日发行结束,9月23日起在各交易场所上市交易.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类