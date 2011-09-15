〔中港个股〕工商银行表示未持有欧元区主权债券,外币债券持有甚微

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透孟买9月15日电---中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长杨凯生表示,该行持有很少量的外币计价债券,且并未持有欧元区主权债券.
杨凯生向记者表示,截至6月底,该行外币计价债券占总资产的0.5%.
此外,该行没有面临流动性压力,且中国央行提高存准率对银行的盈利能力影响有限.(完)
--编译 梁睿雪;审校 沈以文
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选