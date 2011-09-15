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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 15:23 BJT

〔中港个股〕工商银行表示未持有欧元区主权债券,外币债券持有甚微

路透孟买9月15日电---中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长杨凯生表示,该行持有很少量的外币计价债券,且并未持有欧元区主权债券.

杨凯生向记者表示,截至6月底,该行外币计价债券占总资产的0.5%.

此外,该行没有面临流动性压力,且中国央行提高存准率对银行的盈利能力影响有限.(完)

--编译 梁睿雪;审校 沈以文

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