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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 15:25 BJT

〔中国农业〕发改委公布2012年粮食、棉花进口关税配额,与上年持平

路透北京9月15日电--中国国家发展和改革委员会发布2012年粮食、棉花进口关税配额文件,数量继续较上年持平.

刊登在发改委网站上的新闻稿称,2012年小麦进口关税配额量为963.6万吨,玉米720万吨,棉花89.4万吨.大米进口关税配额量也与去年持平,至532万吨,其中长粒米266万吨,中短粒米266万吨.

新闻稿称,企业通过一般贸易、加工贸易、易货贸易、边境小额贸易、援助、捐赠等贸易方式进口上述农产品均需申请农产品进口关税配额;由境外进入保税仓库、保税区、出口加工区的产品,免予申领农产品进口关税配额证.

2012年粮食、棉花进口关税配额申请时间为2011年10月15日至30日.国家发展改革委于2012年1月1日前通过授权机构将农产品进口关税配额分配给最终用户.(完)

更多细节,请点选发改委网站(www.ndrc.gov.cn)

--发稿 苏丹; 审校 黄凯

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