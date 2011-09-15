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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 15:25 BJT

〔表格〕瑞士第二季工业订单较上年同期增长2.6%

路透苏黎世9月15日电---瑞士联邦统计局周四公布,瑞士第二季工业订单较上年同期增长2.6%.

第一季工业订单修正为较上年同期增长4.9%,前值为增长4.4%.

主要数据

(较上年同期变动率,扣除建筑)

2011第二季 2011第一季 2010第二季

新订单

年变动率 2.6 4.9 9.2

指数(1995年为100) 162.6 159.6 158.5

数据细节请点击:(here)(完)

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--编译 李婷仪;审校 丁琦

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