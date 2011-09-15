〔表格〕瑞士第二季工业订单较上年同期增长2.6%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世9月15日电---瑞士联邦统计局周四公布,瑞士第二季工业订单较上年同期增长2.6%.
第一季工业订单修正为较上年同期增长4.9%,前值为增长4.4%.
主要数据
(较上年同期变动率,扣除建筑)
2011第二季 2011第一季 2010第二季
新订单
年变动率 2.6 4.9 9.2
指数(1995年为100) 162.6 159.6 158.5
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--编译 李婷仪;审校 丁琦
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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