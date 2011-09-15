《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦9月15日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

瑞典北欧斯安银行(SEB):

欧元/美元:通常在形成一个像周五那样的指标蜡烛图形後,市场会有三段时间以蜡烛中点(1.3765)为目标进行反应.因此即便我们目前拥有三个连续的向下突破,低点逐步抬升,我们认为,基本形态依然偏空,因此预料欧元/美元至少还将出现一轮跌势.如果我们的假设准确,今天可能标志着跌势的开始.

澳元/美元:昨天澳元/美元试图掼破233日移动均线切入位区间,但未能持久,因重新涌现的买盘强于卖盘.但随後反弹至1.0300美元(日线图),呈现出明显的三波修正图型,因此今天看到新的向下试探.一旦看到收盘水平低于该区间,下一个目标位将是0.9927和0.9620.

英镑/美元:短线走势可能已接近极限,昨天的烛线图没有确认跌势,且出现动能/价格背离的早期信号.但只要高位和低位双双下降,仍有很大风险会测试1.56中段水平.

纽约 当日 今年来 2010年

0747GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3769 1.3745 +0.17 +2.93 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.67 76.65 +0.03 -5.52 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 105.60 105.34 +0.25 -2.76 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.8766 0.8758 +0.09 -6.10 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5772 1.5764 +0.05 +1.11 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9918 0.9901 +0.17 -0.49 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0249 1.0264 -0.15 +0.45 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8162 0.8193 -0.38 +4.76 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 78.580 78.690 -0.14 -5.41 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.620 62.810 -0.30 -1.00 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 120.96 120.83 +0.11 -4.50 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2541 1.2517 +0.19 -4.39 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 肖群英; 审校 蔡美珍

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