〔企业并购〕欧盟执委会副主席称德意志交易所/NYSE的合并恐致垄断

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透波兰9月15日电---欧盟执委会副主席阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)表示,他担心德意志交易所(DB1Gn.DE)与纽约-泛欧交易所集团NYX.N所提议的合并交易将在欧洲衍生品市场产生垄断.
他表示,任何阻挡新来者进入或导致用户无法自由选择的结果,都是不可接受的.
欧盟竞争力委员会目前正在研讨德意志交易所对纽约-泛欧交易所规模90亿美元的收购提议.该交易将缔造全球第一大交易所.(完)
--编译 隋芬;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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