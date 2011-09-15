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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 15:47 BJT

〔企业并购〕欧盟执委会副主席称德意志交易所/NYSE的合并恐致垄断

路透波兰9月15日电---欧盟执委会副主席阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)表示,他担心德意志交易所(DB1Gn.DE)与纽约-泛欧交易所集团NYX.N所提议的合并交易将在欧洲衍生品市场产生垄断.

他表示,任何阻挡新来者进入或导致用户无法自由选择的结果,都是不可接受的.

欧盟竞争力委员会目前正在研讨德意志交易所对纽约-泛欧交易所规模90亿美元的收购提议.该交易将缔造全球第一大交易所.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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