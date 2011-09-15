版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 15:44 BJT

《外汇动态》欧元上行走势受到期权障碍的压制

0727GMT---欧元兑美元EUR=在欧洲市场早盘微升至1.3740左右,仅曾降至1.3720.

一家大型美资银行指称,欧元买家在亚洲成交巨大.交易商预计称1.3700和1.3650处有需求.

同时,期权相关的障碍限制欧元上档,因1.3750和1.3760处的期权将于日内稍晚到期.(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐