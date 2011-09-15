《外汇动态》高盛下调欧元/美元预估值,指因欧元区财政紧张气氛加剧

0728GMT---高盛将三个月、六个月和12个月欧元/美元预估值从夏季时预估的1.45,1.50,1.55美元分别下调至1.40,1.45和1.50美元,因欧元区财政紧张气氛加剧.高盛分析师在研究报告中称,欧元空头投机部位大幅增加,反映财政风险溢价上升.

"我们预计财政政策改善和欧元区协作进展较为缓慢,因此风险溢价可能将维持扩阔走势,"他们称.

与此同时,他们认为美元仍承受"相当广泛的"贬值压力,并补充称:"我们因此持续预计欧元/美元将再度上涨,尽管是从略低的起点开始."

高盛分析师还将三个月、六个月和12个月欧元/瑞郎汇率预估值修正至1.21瑞郎,以反映近期瑞士央行的举措.(完)

--编译 于春红;审校 李爽

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